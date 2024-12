LADISPOLI – Rinnovato completamente il parco auto degli scuolabus. Mezzi più sicuri il prossimo anno per tutti gli alunni che usufruiranno del servizio per raggiungere i rispettivi istituti scolastici. Palazzo Falcone metterà a bilancio una spesa di un milione per acquistare otto pulmini nuovi di zecca. Lo ha confermato il sindaco ladispolano. «Nella prossima seduta di Consiglio comunale – è quanto dichiarato da Alessandro Grando - porteremo all’attenzione della massima assise cittadina una variazione di bilancio che permetterà di avviare l’iter di acquisto dei nuovi mezzi, attraverso una procedura ad evidenza pubblica. L'investimento, che avrà un importo di oltre 1 milione di euro, sarà finanziato attraverso l’accensione di un mutuo, ma è importante sottolineare che non comporterà un aggravio di costi per le casse comunali». Nel dettaglio la società partecipata della Flavia Servizi, che continuerà a gestire il servizio, verserà – ha poi proseguito Grando - un canone annuo per l’utilizzo dei mezzi, coprendo interamente la rata del mutuo che il Comune dovrà sostenere. «Con l'acquisto di questi nuovi scuolabus rinnoveremo integralmente il parco auto a servizio dei nostri piccoli alunni, offrendo loro un servizio ancora più efficiente e sicuro. Siamo fiduciosi che la gestione del trasporto scolastico da parte della municipalizzata Flavia Servizi continuerà ad essere di altissimo livello, come già dimostrato in questi anni». I nuovi scuolabus pulmini saranno dotati delle più moderne tecnologie e rispetteranno i più recenti standard di sicurezza e sostenibilità. «Tutto ciò – conclude Grando - conferma l’impegno dell’amministrazione comunale verso un futuro più verde e sicuro per tutti i cittadini».

