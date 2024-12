CIVITAVECCHIA – Brutta avventura quella che ha coinvolto l’ex consigliere comunale del M5S Emanuele La Rosa e la sua famiglia. Lo ha raccontato lui stesso, con uno sfogo sui social.

La Rosa si trovava infatti a lavoro quando ha ricevuto alcune chiamate da parte del figlio, attorno alle 10,50 del mattino. Data l’insistenza ha quindi risposto al telefono. «Mi ha detto che mia moglie era caduta a Roma, in strada, e si era fatta male - ha raccontato - ed una signora che passava da quelle parti aveva già telefonato per chiamare l'ambulanza. Nel frattempo ho preparato due valigie, una per mia figlia di dieci anni e una per mia moglie che pensavo di portare in qualche ospedale a Roma».

E dopo aver accompagnato la figlia dai nonni, dirigendosi nella Capitale, si è reso conto che qualcosa non andava. Dell’ambulanza infatti, pur essendo passato parecchio tempo, ancora neanche l’ombra. «Mio figlio mi dice che nessuna ambulanza si era vista, nonostante avessero richiamato - ha aggiunto quindi La Rosa - e così mi sono recato direttamente a via Merulana, dove mia moglie era caduta, andando a prenderli direttamente io, dopo le tredici. A quel punto, una volta fatti salire in macchina, decido si portare mia moglie al pronto soccorso di Civitavecchia». E qui per fortuna le cose cambiano e si apre una pagina di buona sanità.

«Devo dire, che all'ospedale di Civitavecchia le cose hanno funzionato bene - ha infatti confermato La Rosa - l'hanno ricoverata lo stesso pomeriggio e operata la mattina successiva. Tutto sommato è stata una buona cosa arrivare a Civitavecchia, nonostante l'arrabbiatura per il disservizio mi sento fortunato ad avere mia moglie ricoverata a poche centinaia di metri da casa mia».

