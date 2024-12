SANTA MARINELLA - Il sindaco Pietro Tidei si è fatto portavoce presso la società di trasporto urbano Bis, delle istanze pervenute da alcuni studenti del liceo linguistico e scientifico Galileo Galilei, chiedendo una implementazione delle corse nella fascia oraria delle 13.

“Dopo essere venuto a conoscenza di alcune problematiche e disagi segnalati dagli alunni dell’istituto superiore – dice Tidei - ho inviato una missiva ai responsabili della Bis invitandoli a prendere subito dei provvedimenti in merito i disagi che, a quanto emerso, sono stati causati da un incremento degli studenti che hanno scelto di frequentare il nostro liceo. È emersa infatti la necessità di istituire una corsa anche per tutti i ragazzi iscritti al biennio che escono di scuola alle 13, ora in cui non sono previste corse delle linee urbane che si dirigono verso i quartieri a sud della cittadina e a Santa Severa. Nella missiva inviata alla Bis, ho specificato anche l’importanza sociale di questa iniziativa, in quanto è necessario andare incontro alle esigenze dei nostri più giovani concittadini, che non hanno disposizione altri mezzi o ciclomotori e non hanno familiari in grado accompagnarli o mandarli a prendere quando terminano le lezioni. Ho anche suggerito alla società alcune possibili soluzioni che prevedono l’istituzione di una corsa che faccia fermata dopo le 13 nei pressi dell’istituto scolastico di via delle Colonie. Allo stesso modo ho chiesto un possibile prolungamento della linea urbana numero 3 che potrebbe proseguire il suo percorso fino a raggiungere Santa Severa e Santa Severa nord. Auspico che anche in questo frangente si riesca a trovare una immediata soluzione esattamente come avvenne lo scorso anno quando fu modificato l’orario di fermata in modo da poter accogliere a bordo gli studenti che lasciavano l’istituto alle 14. Era assolutamente dovere di questa amministrazione e di questo ringrazio le delegate Sonia Cervellin e Ileana Giacomelli per il loro impegno, essere sempre attenta ai bisogni della collettività in particolare dei più giovani e farsi portavoce di queste richieste augurando una puntuale e tempestiva risoluzione”.

