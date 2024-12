LADISPOLI - Verso il Giubileo il litorale nord si candida per ospitare turisti e pellegrini che arriveranno in visita nella Capitale. Senza dubbio un’occasione d’oro per poter intercettare il flusso turistico. Si discute però su ciò che possono offrire i collegamenti, ad esempio, con tutti i disagi che ancora ci sono sulla linea ferroviaria Roma-Civitavecchia. Proprio perché Ladispoli si candida ad essere una delle mete più ricercate dai pellegrini anche per la vicinanza con Roma, si discute sull’opportunità di intensificare il servizio sulla Fl5. «Giubileo a parte – sostiene Biagio Camicia, presidente di Consumatori Italiani Più Forti Ladispoli-Cerveteri – sono stati mesi impegnativi e di disagi per i nostri pendolari alle prese con mille difficoltà tra ritardi e soppressioni delle corse. In più c’è il grave problema dei croceristi che continuano ad affollare le carrozze riservate a lavoratori e studenti. Serve un cambio di passo, poi è chiaro che per l’inizio del 2025, con l’arrivo di tantissimi pellegrini a Roma, i collegamenti dovrebbero essere rafforzati per consentire a tutti di viaggiare con gli stessi diritti». Le richieste arrivano anche da Palazzo Falcone. Come confermato giorni fa dall’assessore al Turismo di Ladispoli, Marco Porro, è stato richiesto ai vertici delle Ferrovie, specialmente nei weekend, il potenziamento della rete di mezzi pubblici che fanno la spola con la Capitale».

Le immagini intanto continuano a scorrere sulla pagina ufficiale del comitato Pendolari Litoranea Nord, dove i sedili praticamente sono pieni di valigie dei turisti che non saprebbero dove metterle. I corridoi sono strapieni e spesso, anche al ritorno dopo un giorno di fatiche, i cittadini sono costretti a restare in piedi. Gli stessi passeggeri puntano il dito sul fatto che il treno riservato ai croceristi costi di più e quindi è per quello che ripiegano sulle corse normali. E trovano anche posto rispetto ai pendolari delle stazione successive di Cerenova, Ladispoli e Palidoro dove la salita sul convoglio in alcune fasce orarie diventa anche un rebus.

