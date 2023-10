CERVETERI - Nuove corse Cotral per Cerenova. E non solo: i mezzi anziché fermarsi sull'Aurelia, entreranno all'interno di Cerenova fermandosi in via Sergio Angelucci davanti al Bar Tirreno. Obiettivo: coprire tutta la giornata. «Una grande vittoria per il comitato cittadini Cerenova e Campo di Mare», commentano dal gruppo. «Grazie al supporto indispensabile del nostro referente Riccardo Marinelli - spiegano - il giorno 2 ottobre siamo stati ricevuti dall'assessore ai Trasporti della Regione Lazio, l'onorevole Fabrizio Ghera nel suo ufficio a via Cristoforo Colombo, insime al presidente del Cotral, la dottoressa Amalia Colaceci, i quali capendo la pericolosità dellal situazione, si sono subito prodigati a risolvere la spinosa questione». E così, dai prossimi giorni arriveranno una serie di corse che transiteranno dentro la frazione. «L'assessore e il presidente hanno capito che l'utenza della nostra è aumentata vertiginosamente in questi anni e che ci sono molti pendolari lavoratori che viaggiano per Civitavecchia e assolutamente non debbono essere abbandonati - proseguono dal comitato - In una seconda fase si cercherà di individuare altre fermate all'interno della frazione. Per anni i cittadini hanno chiesto questa misura di sicurezza, ma la precedente amministrazione regionale non ha mai risolto la questione, per questo - concludono - il nostro comitato è estremamente grato all'assessore Ghera per la sensibilità riservata alla nostra comunità».

