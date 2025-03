Il presidente della Provincia di Viterbo, Alessandro Romoli, ha incontrato ieri a Roma il presidente di Lazio Disco, Simone Foglio. Al centro del confronto le principali tematiche legate al diritto allo studio sul territorio viterbese, con particolare attenzione alla situazione alloggiativa degli studenti universitari e ai servizi connessi. Lazio Disco, l’ente regionale per il diritto allo studio e alla conoscenza, svolge un ruolo cruciale nel garantire l’accesso all’istruzione superiore attraverso politiche mirate al sostegno degli studenti, tra cui l’assegnazione di alloggi, borse di studio e servizi di ristorazione. Durante l’incontro, il presidente Romoli ha ribadito l’importanza di un coordinamento efficace tra le istituzioni per rispondere in maniera adeguata alle esigenze della comunità studentesca viterbese. Il confronto ha permesso di approfondire le prospettive di intervento e le possibili azioni da intraprendere per migliorare le condizioni degli studenti, garantendo loro maggiore supporto e servizi adeguati. «La Provincia di Viterbo è impegnata a collaborare con tutti gli attori istituzionali per migliorare la qualità della vita degli studenti e potenziare le opportunità di accesso allo studio – ha dichiarato il presidente Romoli –. L’incontro con Lazio Disco rappresenta un passo importante in questa direzione».

©RIPRODUZIONE RISERVATA