SANTA MARINELLA – «Mi vedo costretto a intervenire nuovamente sulla vicenda della piscina comunale per chiarire alcuni punti fondamentali. Da un lato il sindaco Tidei ha dichiarato pubblicamente che il cantiere è fermo da mesi, che si è chiesta la rescissione del contratto e che si valuta addirittura un ricorso alla Corte dei Conti. Dall’altro lato – sottolinea Stefano Marino della lista civica “Io amo Santa Marinella - il vicesindaco della Città Metropolitana, Pierluigi Sanna, sostiene che i lavori siano regolarmente partiti il 1° settembre e che la chiusura avverrà nei tempi del Pnrr. La domanda è semplice: chi dice la verità? Ha ragione Tidei o ha ragione Sanna?»

«Il vero nodo – dice Marino – di questa vicenda non è la polemica politica, ma la mancanza di trasparenza e chiarezza nei confronti dei cittadini. Parliamo di due amministrazioni che hanno lo stesso colore politico, eppure rilasciano dichiarazioni opposte, lasciando i cittadini disorientati e senza certezze. La città aspetta questa piscina da decenni. I santamarinellesi non meritano rimpalli e scaricabarile, ma informazioni chiare e precise. Non ci interessano le medaglie o le polemiche. Ci interessa sapere quando i cittadini avranno finalmente la loro piscina e quali sono i veri tempi di realizzazione. Basta annunci contraddittori: serve chiarezza, subito».

