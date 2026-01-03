SANTA MARINELLA – «Leggendo le ultime dichiarazioni dell’ex sindaco Pietro Tidei sulla piscina comunale, viene da chiedersi se abbia perso la memoria o se pensi che i cittadini l’abbiano persa. Sentirlo lanciare l’allarme su un’opera che definisce un ‘gioiello a rischio’ fa quasi sorridere: ma chi ha governato questa città negli ultimi sette anni? Chi ha gestito appalti, progetti e cronoprogrammi?».

Inizia così la nota di Stefano Marino, promotore della lista civica “Io Amo Santa Marinella”, in risposta al recente sopralluogo di Tidei al cantiere della piscina.

«Il sig. Tidei oggi si presenta sul posto come un passante, un osservatore esterno che punta il dito contro la Città Metropolitana e le imprese appaltatrici – dice Marino - È la solita strategia del barile scaricato: quando le cose vanno bene è merito della sua visione, quando i lavori si fermano o mancano i fondi, la colpa è sempre di qualcun altro. La verità è che se oggi la piscina è un cantiere fantasma che rischia di perdere i finanziamenti, la responsabilità politica ricade interamente sulla sua amministrazione, che per anni ha venduto rendering e promesse anziché concretezza”.

Marino incalza duramente l’ex primo cittadino: «È paradossale che chi ha guidato il Comune per due mandati oggi faccia appelli alla commissaria prefettizia per elevare penali. Dove era il controllo in questi sette anni? Perché ci si riduce a gennaio 2026 a denunciare mancanze che dovevano essere risolte tempo fa? Tidei sembra aver dimenticato di essere stato lui il regista di questo ‘Libro dei sogni’ che, alla prova dei fatti, si sta rivelando un incubo di ritardi e contenziosi”.



“Santa Marinella e Santa Severa non hanno bisogno di ex sindaci che giocano a fare l’opposizione a se stessi per pura campagna elettorale – conclude Stefano Marino – ma di una gestione che sappia pianificare senza errori grossolani e senza trasformare ogni opera pubblica in un’eterna incompiuta. La primavera del 2026 servirà a questo: a chiudere finalmente la stagione della propaganda e a ripristinare il decoro e l'efficienza che la nostra città merita”.

