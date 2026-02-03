BOLSENA – Il sindaco Andrea Di Sorte esprime grande soddisfazione per il finanziamento di 480mila euro destinato al restauro della facciata e degli apparati scultorei della basilica dei Santi Giorgio e Cristina, uno dei simboli più significativi del patrimonio storico, artistico e religioso della città. «Si tratta di un intervento necessario e da tempo atteso dalla comunità – dichiara il primo cittadino – che consentirà di tutelare e valorizzare un bene di straordinario pregio. Rivolgo un sentito ringraziamento al governo ed al ministro Giuli per l’attenzione concreta e costante dimostrata nei confronti del nostro territorio, nonché a coloro che hanno lavorato al progetto per la richiesta di finanziamento». I fondi su Bolsena rientrano nel pacchetto di risorse destinate alla tutela del patrimonio storico della provincia di Viterbo, approvato dal Consiglio Superiore dei Beni Culturali. «Queste risorse, che ammontano a 480 mila euro – spiega il primo cittadino –, rappresentano un segnale importante di attenzione verso la salvaguardia dei beni culturali e costituiscono un investimento strategico per il futuro della nostra comunità, anche in termini di valorizzazione turistica e identitaria del territorio». «Non si tratta del primo finanziamento destinato al patrimonio culturale della nostra città – conclude il sindaco Di Sorte -, e di questo desidero esprimere sincera gratitudine alle istituzioni nazionali, regionali, provinciali ed al gruppo di maggioranza dell’amministrazione comunale. Ma un ringraziamento altrettanto sentito va al lavoro e alla collaborazione dei consiglieri di minoranza, come Francesco Cozza Caposavi, che lavorano con spirito costruttivo allo sviluppo del territorio».

©RIPRODUZIONE RISERVATA