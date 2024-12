CIVITA CASTELLANA - L’associazione “Una mano al tuo ospedale” informa i cittadini che sono state effettuate nuove donazione a favore del nostro ospedale Andosilla.

«Abbiamo acquistato una apparecchiatura per l’ambulatorio di otorino laringoiatria che opera in ospedale. Si tratta di un laringoscopio composto da una telecamera a colori digitale completa di adattatore per computer e software per acquisizione di immagini, archiviazione e stampa di immagini endoscopiche.

Ottica per laringe visione 70° diametro 5 mm, ghezza 17 cm. Caschetto a batteria e illuminazione a led compreso di carica batterie. Una fonte di luce modello led. 100. Una poltrona idraulica per visite. Costo complessivo euro 7mila euro», spiegano dall’associazione. «Questa attrezzatura consentirà allo specialista di effettuare una visita completa, con una diagnosi più precisa e permetterà di evitare viaggi a Viterbo, agli utenti, cosa che attualmente avveniva. Abbiamo acquistato quattro Cardioline per elettrocardiogrammi per un costo di euro 1.248 ognuna, distribuiti in Ccardiologia, Oculistica, Dayhospital e Nefrologia e dialisi. Inoltre abbiamo acquistato per la sala operatoria, una fonte di luce per interventi in laparoscopia per un costo di euro 13.840».

«Anche quest’anno, grazie alle donazioni ricevute tramite il 5×1000 e altre singole donazioni l’ associazione “Una mano al tuo ospedale”, in collaborazione con i primari e responsabili dei vari reparti e ambulatori, ha fornito all’ ospedale Andosilla importanti apparecchiature che consentono agli operatori sanitari di offrire ai pazienti prestazioni di alta qualità», concludono dal Il comitato direttivo.

