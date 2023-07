ACQUAPENDENTE – Proseguono ad Acquapendente le serate di cultura alla fonte della Rugarella, nell’ambito del programma di eventi “R-Estate ad Acquapendente” promosso dall’amministrazione comunale in collaborazione con le realtà locali.

Dopo i primi quattro appuntamenti con Catena Fiorello Galeano, Stefano Grego, Massimo Fiorio e Ferdinando Terranova, un altro ospite d’eccezione incontrerà il pubblico, per l’occasione in Piazza Girolamo Fabrizio alle ore 21.30. Si tratta di Pietro Grasso, presidente del senato della repubblica per cinque anni e in precedenza, in qualità di magistrato, procuratore nazionale antimafia. Lunedì 24 luglio Grasso, autore del libro “Il mio amico Giovanni”, racconterà e ricorderà le figure di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, “non eroi, ma cittadini modello” con cui ha condiviso anni di carriera e amicizia.

Gli incontri proseguono, di nuovo alla fonte della Rugarella, martedì 25 luglio con Ilenia Costa, giovane esperta in scienze politiche e relazioni internazionali, che torna a presentare ad Acquapendente, sua città natale, il libro “La voce del silenzio: le donne native americane scomparse e vittime di violenza di genere negli Stati Uniti”.

Marco Saverio Loperfido, scrittore ed escursionista, presenta invece mercoledì 26 luglio il suo volume “Le lucertole ricominciano a Friburgo”, dedicato a cinque mesi e mezzo trascorsi lungo i sentieri e le strade secondarie d’Europa, da Chia nel viterbese a Bruxelles. Quindi, giovedì 27 luglio, l’associazione ArcheoAcquapendente promuove l’incontro “La Madonna del Ceraso. La visione artistica di una tematica religiosa che ha attraversato i secoli”, per un viaggio nella storia e nelle tradizioni del territorio.

Le serate culturali proseguiranno fino all’11 agosto. Tutti gli incontri hanno inizio alle ore 21.30 e sono organizzati in collaborazione con la biblioteca comunale di Acquapendente.

