BARBARANO ROMANO – Roberto Piermatti nuovo comandante della stazione carabinieri di Barbarano Romano.

Il 18 agosto scorso ha assunto il comando il luogotenente C.S. Roberto Piermatti classe 1971, sposato, padre di un figlio diciasettenne, arruolato nell’arma il 14 settembre 1992 come allievo sottufficiale del 45esimo corso biennale, al termine del periodo di formazione nei sei anni successivi ha prestato servizio nei reparti territoriali della provincia di La Spezia. Nel 2000, trasferito alla compagnia carabinieri di Civitavecchia (Rm), ha prestato servizio sia al nucleo operativo e radiomobile che come comandante interinale della Stazione fino al gennaio 2018, data in cui ha acquisito un nuovo incarico al comando carabinieri polizia militare presso lo Stato Maggiore dell’Aeronautica in Roma, durante il quale ha partecipato a missioni internazionali per conto della Nato, negli Emirati Arabi Uniti e Polonia. Da parte del comandante provinciale colonnello Massimo Friano e di tutti i colleghi dell’Arma gli auguri per il nuovo compito che è stato chiamato ad assolvere, per una piena e fattiva collaborazione ma soprattutto dedizione verso la cittadinanza di Barbarano Romano, che nel corso degli anni con l’Arma dei carabinieri ha mantenuto sempre rapporti di stretta e sincera vicinanza.

