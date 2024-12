NEPI – «Siamo tornati a Nepi per dare il nostro pieno sostegno alla raccolta firme (si è svolta sabato scorso come anticipato nei giorni scorsi, ndr) avviata dal coordinatore cittadino Lega Andrea Giglietti, con l’obiettivo di istituire una linea Cotral di adduzione da Civita Castellana a Cesano di Roma». Lo riferisce in una nota David Nicodemi, presidente dell’associazione TrasportiAmo.

«È una linea necessaria che renderebbe strutturale l’offerta intermodale ferro/gomma, poiché consente ai pendolari di raggiungere più rapidamente Roma, da un lato con la RomaNord dall’altra con la FL3, oltre a rafforzare i collegamenti comunali e intercomunali, allo stato attuale carenti», prosegue David Nicodemi.

Per poi aggiungere: «L’occasione è stata utile per tornare a incontrare Giovanni Congedi, vice-sindaco di Barbarano Romano, con il quale, insieme allo stesso Giglietti e a Marco Pietrandrea, segretario della Lega Giovani nel Lazio, stiamo cercando da tempo di individuare soluzioni idonee per ottimizzare la rete dei trasporti nella Tuscia, confrontandoci con il territorio, ascoltando le esigenze dei lavoratori e studenti».

