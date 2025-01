È stato picchiato e rapinato dell’incasso. La vittima è un benzinaio del Poggino che è riuscito comunque a salvare parte dei soldi. Il fatto è accaduto intorno alle 19.45 di venerdì sera quando un giovane dipendente di un distributore Ener Petroli, dopo aver chiuso l'attività commerciale, è salito in auto per raggiungere la filiale dell’Unicredit di via Garbini.

Il rapinatore, che probabilmente conosceva i suoi spostamenti, lo ha raggiunto quando è arrivato nel parcheggio retrostante la banca.

A quel punto gli ha aperto la portiera dell’auto e dopo avergi sferrato due pugni al volto lo ha minacciato con un coltello intomandogli di consegnargli i soldi dell’incasso. Il ragazzo a quel punto, pur spaventato ha mantenuto il suo sangue freddo, e ha consegnato al suo aggressore solo una delle mazzette di soldi che si trovavano sotto il sedile, salvando cosi il resto dell'incasso. Il rapinatore, poi descritto dalla vittima come di colore e a volto coperto, dopo aver preso il danaro, si parla di circa 4mila euro, si è dato alla fuga. Dato l’allarme sul posto sono giunte le pattuglie della volante insieme al 118. Il ragazzo, infatti, ferito al volto e sotto choc, è stato trasportato dai sanitari all'ospedale Belcolle. Non si conoscono le sue attuali condizioni di salute. Sulla vicenda sta indagando la squadra mobile di Viterbo. Al vaglio degli inquirenti anche le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona.