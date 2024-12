LADISPOLI - La città balneare pronta ad ospitare il Festival del fumetto. Appuntamento il 7 e l'8 settembre in piazza Rossellini. Si partirà sabato 7 settembre con Fabrizio Manfredi, direttore di doppiaggio, tra i più famosi, che ha dato la voce ad attori del calibro di Johnny Depp e Leonardo Di Caprio. sarà uno degli ospiti della giornata, raccontando le sue esperienze e gli aneddoti che hanno contraddistinto il suo mitico personaggio Fry di Futurama. Sempre sabato prenderà il via il premio Maestri del Fumetto Città di Ladispoli 2024: premiazione che vede protagonisti fumettisti di fama nazionale ed internazionale. Presenti - durante la due giorni del festival - anche Enrique Breccia, nato in Argentina classe ’45, fumettista ed illustratore di fama internazionale e Paolo Eleuteri Serpieri, autore dalle opere infinite, il fumettista e illustratore italiano ha ricevuto riconoscenze in tutto il mondo. Nel 2017 riceve, il Romics d’Oro, un premio alla carriera. Sul palco anche Fabrizio De Tommaso, Emiliano Albano, Alessandro Bilotta, Eleonora Carlini, Fabio Mantovani, Giorgio Spalletta, Mario Rossi, Alessio Avallone, Passepartout, Midori Yamane, Mauro Talarico. E sempre nel centro città, in piazza Rossellini saranno allestiti 20 stand a tema, sarà promosso un torneo di ufficiale Lorcana (il gioco di ruolo Disney che sta spopolando proprio in questi mesi) sessioni di D&D, tornei di retrogames con tanto di museo del videogioco organizzato a pochi metri dal festival. Non mancherà la musica con il concerto della Ufo Rock Band che rocckeggerà le più belle sigle dei cartoni animati. Gare cosplay, sfilate e tante altre sorprese. ©RIPRODUZIONE RISERVATA