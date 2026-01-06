CERVETERI – “Befana porta via le bruttezze del 2025 e nel 2026 dona a Piazza Prima Rosa dignità e rispetto”. E’ l'appello della signora Filomena sui social.

Sotto i riflettori c’è ancora Piazza Prima Rosa a Campo di Mare. I lavori di riqualificazione dell’area sono fermi da un tempo ormai indefinito con i residenti prigionieri del cantiere.

Recinzioni, cumuli di detriti e polvere. Uno scenario di desolazione che fa infuriare quanti nella riqualificazione c’avevano sperato, ma soprattutto quanti ad oggi sono costretti a vivere ancora in quello che ormai sembra un campo di battaglia.

Nei mesi i cittadini si sono ritrovati più volte a scrivere alle istituzioni, anche a Città metropolitana (che dovrebbe completare i lavori) per avere delle risposte. Ma per il momento, oltre alla polvere si respira anche silenzio.

"Nonostante le numerose rassicurazioni e spiegazioni fornite nel corso dei mesi – si legge in una delle tante missive postate anche sui social – permane una grande confusione circa le vere cause dell’interruzione dei lavori. Inizialmente, ci è stato detto che il ritardo era dovuto a problemi con i materiali nel periodo estivo. Successivamente, è stato riferito che la caduta di un albero aveva bloccato tutti i cantieri. Tuttavia, alla ripresa dei lavori, abbiamo notato che non era stato fatto praticamente nulla o finta di fare qualcosa come dimostrano video e foto”.

Una “mancanza di chiarezza nella comunicazione” che non ha fatto altro che creare, tra i cittadini, “un clima di incertezza e frustrazione”.

"Dal 1° luglio 2024, abbiamo avuto modo di vedere e sentire varie versioni dei fatti, ma ancora non comprendiamo quali siano le cause reali della paralisi del cantiere”.

Da qui le domande: “Quali sono le cause reali della paralisi del cantiere? Quali azioni sono state intraprese da Roma Capitale per risolvere il problema? Qual è il piano di azione futuro per concludere i lavori? Quali sono le conseguenze per i responsabili della malagestione? La nostra pazienza è arrivata al limite e stiamo subendo le conseguenze di questa situazione. È arrivato il momento di fornire risposte concrete e trasparenti”, concludono i cittadini di Campo di Mare, Piazza Prima Rosa.