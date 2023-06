Proseguono i lavori di rifacimento della pavimentazione in piazza del Plebiscito. Da lunedì 5 giugno, in particolare, prende il via la cosiddetta seconda fase, ovvero quella riguardante l'area compresa tra l'intersezione con via Cavour e l'inizio di via San Lorenzo.

Anche in questo caso, come nella fase precedente che ha interessato la parte di via Roma, si rendono necessarie misure al traffico veicolare nella zona interessata dai lavori.

«Come abbiamo anticipato – spiega la sindaca Chiara Frontini - il Pnrr sta cambiando il volto della città. E a piazza del Comune, nel cuore di Viterbo, già si vede. Non solo una pavimentazione riqualificata, senza finalmente più catrame al posto dei sanpietrini, ma un nuovo spazio urbano restituito alla socialità e alle persone».

Nel dettaglio, come previsto da apposita ordinanza (n. 188 del 29-3-2023, settore Lavori pubblici), sarà vietata la circolazione veicolare nel primo tratto di via San Lorenzo, in quanto interessato dai lavori l'ingresso alla suddetta via.

Sarà comunque garantito il passaggio pedonale. Regolare il traffico veicolare su via Chigi e su tutta la restante parte di via San Lorenzo.