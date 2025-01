CERVETERI – Ventiquattro nuovi alberi: il territorio etrusco è più green con l’attività della Multiservizi Caerite. In questi giorni è stato completato un intervento di messa a dimora delle alberature in diverse aree di Cerveteri. Per la sindaca un passo significativo verso la promozione di una maggiore qualità della vita per i cittadini. «Il verde è il polmone di una città – sostiene Elena Gubetti - e rappresenta non solo un patrimonio naturale da preservare, ma anche un valore imprescindibile per il benessere dei residenti. Come Amministrazione, siamo pienamente consapevoli dell’importanza di questo progetto. Un impegno concreto che non si limita alla piantumazione, ma che passa anche attraverso la cura e la manutenzione del verde esistente». Tra le aree interessate dalla piantumazione spiccano:

3 aceri nell’area verde tra via Arrigo Boito e via Scarlatti a Valcanneto, due lecci al parco Ina Casai alberi poi nei pressi della scuola Giovanni Cena, altri due alberi di Giuda nella scuola di piazza Pagliuca nella frazione Due Casette, sei arbusti tra carrubi e albizie sugli spartitraffici della rotonda tra viale Mediterraneo e viale Adriatico a Campo di Mare. Il comune inoltre sta portando avanti un piano di manutenzione straordinaria delle alberature lungo via delle Mura Castellane e via Caeretana, mentre nei giorni scorsi sono stati eseguiti interventi di potatura su pini ed eucalipti a Valcanneto. «Ciò dimostra – conclude Gubetti - la nostra attenzione e dedizione per la tutela del verde pubblico».

