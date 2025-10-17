PHOTO
TARQUINIA - «Ottimo lavoro della giunta regionale del Lazio sulla creazione di nuovi porti». Il responsabile nazionale Demanio dell'Udc, Gino Stella, ha espresso grande soddisfazione per il progetto di creazione di nuovi porti turistici nel Lazio, in particolare per il porto di Tarquinia illustrato giovedì dall’assessore regionale Pasquale Ciacciarelli, intervenuto a Tarquinia.
«Creare dei porti turistici significa creare posti di lavoro», commenta Stella. «Se questi porti vengono costruiti nel rispetto della green economy, oltre a dare un risultato positivo sul piano occupazionale, daranno la possibilità di avere un'infrastruttura utile e pulita, nel rispetto del mare e della natura».
Stella ribadisce l'importanza del porto di Tarquinia, sottolineando come l’opera possa cambiare il target turistico occupazionale del territorio nei prossimi anni.
«Siamo convinti che questo progetto possa avere un impatto positivo sullo sviluppo economico e turistico della regione», afferma.
La giunta regionale del Lazio, guidata da Francesco Rocca, sta lavorando intensamente per realizzare questo progetto, che potrebbe rappresentare un decisivo volano per l'economia locale. L'Udc, attraverso il suo responsabile nazionale Demanio, Gino Stella, esprime pertanto il suo «pieno sostegno a questa iniziativa e si augura che possa essere portata a termine nel più breve tempo possibile».
©RIPRODUZIONE RISERVATA