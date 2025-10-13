TARQUINIA -La Dmo Etruskey conferma il suo ruolo strategico nel valorizzare il territorio attraverso proposte di turismo sostenibile, esperienziale e a forte contenuto culturale, capaci di attrarre un pubblico internazionale sempre più attento alla qualità dell’esperienza di viaggio.

L’occasione migliore per dimostrarlo è stata la presentazione del progetto “Il Cammino degli Etruschi”: un sistema di itinerari culturali e naturalistici che attraversa l’Etruria Meridionale, unendo borghi storici, necropoli, parchi archeologici e paesaggi incontaminati.

La presentazione del progetto è avvenuta nel corso Ttg Travel Experience 2025, che si è svolto a Rimini dall’8 al 10 ottobre, uno degli appuntamenti fieristici più rilevanti in Italia dedicati al turismo e alla promozione territoriale. In particolare, su invito della Regione Lazio, la Dmo Etruskey ha preso parte al panel dedicato alle Dmo laziali, un momento di confronto strategico per raccontare i progetti in corso e le visioni per il futuro del turismo nella regione. E nella circostanza Federica Scala, destination manager della Dmo Etruskey, e Alberto Renzi, socio esperto nella valorizzazione dei cammini e del turismo outdoor, hanno presentato il progetto.

Il Cammino degli Etruschi

Si tratta di un itinerario escursionistico di lunga percorrenza che si sviluppa nel territorio alto-laziale, finalizzato alla promozione e alla valorizzazione dell’antica civiltà etrusca attraverso un’esperienza di turismo lento e sostenibile. Il progetto nasce con l’intento di collegare i principali luoghi d’interesse culturali, storici e naturalistici del territorio in un percorso strutturato e fruibile, in un’area paesaggistica ed archeologica, che include siti come la Necropoli della Banditaccia di Cerveteri, la Necropoli dei Monterozzi di Tarquinia e il Parco Archeologico di Vulci. Il cammino unisce tutti questi siti di eccezionale bellezza attraverso sentieri storici, strade rurali e aree naturali protette, offrendo ai pellegrini la possibilità di immergersi nei paesaggi tipici della Tuscia e intraprendere riscoprire le antiche vie percorse dagli Etruschi.

Il protocollo

Per il riconoscimento e la gestione condivisa del Cammino degli Etruschi, i Comuni di Allumiere, Barbarano Romano, Blera, Bracciano, Canale Monterano, Cerveteri, Civitavecchia, Fiumicino, Ladispoli, Manziana, Montalto di Castro, Monte Romano, Santa Marinella, Tarquinia e Tolfa hanno approvato, mediante delibera di giunta, l’adesione a un Protocollo d’Intesa dedicato. Questo atto costituisce un importante passo verso la costruzione di una governance territoriale, condivisa e partecipata, in grado di valorizzare il patrimonio archeologico, naturalistico e culturale dell’Etruria Meridionale. Il Protocollo prevede la Dmo Etruskey come soggetto promotore del Cammino e coordinatore del progetto.

La Dmo Etruskey ets

E’ una Destination management organitation, nata nel Lazio nel 2022 dall’unione di 12 Comuni e di circa 40 soggetti privati, per mettere a sistema le potenzialità e l’offerta di un territorio di 1.300 Km di estensione con 191.000 abitanti tra le province di Roma e Viterbo.

©RIPRODUZIONE RISERVATA