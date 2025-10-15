LADISPOLI – Palazzo Falcone si muove in anticipo e in vista dei festeggiamenti per San Silvestro ha emanato un avviso pubblico finalizzato alla raccolta di proposte per la realizzazione di iniziative dedicate alla speciale serata. Il progetto dovrà prevedere un programma di intrattenimento musicale con l’esibizione di uno o più artisti di notorietà almeno nazionale. L’iniziativa mira a valorizzare la città, promuovendo momenti di festa, condivisione e partecipazione per la comunità e per i visitatori. Chiarita anche la modalità. Potranno partecipare alla procedura di selezione – si legge nella nota diffusa dal municipio - enti del Terzo Settore, no profit pubblici e privati, associazioni culturali, società cooperative a finalità mutualistiche, associazioni di promozione sociale e di volontariato, imprese sociali che operano nel settore culturale e ricreativo. Le domande di partecipazione dovranno essere inviate esclusivamente via PEC all’indirizzo comunediladispoli@certificazioneposta.it entro le 12 del 13 novembre 2025. Per consultare l’avviso completo: https://www.comune.ladispoli.rm.it/novita/avvisi/avviso-per-la-realizzazione--di-un-progetto-turistico-culturale-per-i- festeggiamenti-del-31-12-2025.

