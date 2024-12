LADISPOLI – Ciclabile e cantieri contro le buche. Il 2025 si aprirà all’insegna dei cantieri. Nel rione Caere Vetus gli operai torneranno in azione sul lungomare di via Marco Polo per completare la pista ciclopedonale e poi piazza Odescalchi sarà completamente stravolta per l’inserimento di nuovi posti per le auto, almeno una trentina. E infine Palazzo Falcone dichiara guerra alle buche. Il calendario degli interventi ha previsto intanto la riqualificazione di viale Mediterraneo al Cerreto anche se in molti si sono lamentati per gli interventi a metà. Altri quartieri di Ladispoli saranno oggetto di restyling grazie a 2 milioni di euro messi nel piatto il prossimo anno. Verrà interamente rinnovata via del Porto, l’arteria che costeggia il fiume Vaccina che necessita di un intervento strutturale importante dato che gli automobilisti rischiano di spaccare ruote e sospensioni delle loro vetture. «Nei primi di gennaio – è quanto detto giorni fa da Marco Pierini, assessore ai Lavori pubblici – proseguiremo pure con via Torre Perla e via Ruspoli e prepareremo gli atti burocratici per il mutuo da 2 milioni con il quale completeremo tutto il Campo Sportivo compresi i marciapiedi oltre alle strade che sono deteriorate. È un impegno di spesa importante ma direi che entro un anno e mezzo una buona parte della città sarà coperta dal finanziamento». Reclamano un piano contro le buche i residenti delle frazioni agricole come Monteroni, Boietto e Olmetto ma al momento non è previsto l’arrivo di ruspe e operai nelle campagne falcidiate dalle voragini.

