ACQUAPENDENTE - Confcommercio trascorre due giorni a Trevinano per ottimizzare il lavoro “Piano Borghi”. Una sorta di confronto tra le amministrazioni pubbliche e le aziende private nella misura Pnrr “Attrattiva Borghi”. Ma soprattutto per creare una piattaforma di dialogo che possa offrire spunti per affrontare le sfide comuni. Avviato per l’occasione il tavolo di lavoro dedicato alla “Attivazione del tessuto imprenditoriale territoriale” al fine di esplorare soluzioni per attivare nuove realtà imprenditoriali e sostenere quelle esistenti.

Protagonisti Cristiano Tomei (Cna Turismo e Commercio), Robertà Corbò (Confartigianato Imprese), Riccardo Guerci (Confcommercio Imprese per l’Italia) e Giovanni Barni (Lega Coop CulTurMedia).

«Ribadiamo l’importanza delle piccole attività», ha sottolineato Guerci, »per la sopravvivenza dei paesi e della loro capacità di offrire un servizio più umano e personalizzato. Nonché la centralità della formazione professionalizzante come elemento fondamentale dello sviluppo del tessuto economico e sociale di borghi e città”. A dare preziosi spunti, riflessioni e punti di vista, insieme alle testimonianze dei Sindaci Coinvolti, hanno animato vivacemente i confronti, grazie anche alla partecipazione attiva di tutti gli invitati in ogni momento delle due giornate».