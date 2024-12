CIVITAVECCHIA – Si torna a parlare di Civitavecchia, questa mattina, al Ministero. È infatti convocata per le 9,30 la nuova seduta del tavolo interministeriale sul phase out dal carbone di Torrevaldaliga nord. Un appuntamento che arriva a pochi giorni dal consiglio comunale aperto sull’eolico offshore, che ha messo in evidenza potenzialità ma anche criticità di quella che è stata indicata come prima alternativa verso le rinnovabili. In queste settimane, inoltre, si sono svolti anche quei tavoli voluti dalla vicepresidente della Regione Lazio Roberta Angelilli per affrontare le varie tematiche connesse al tema, dalla Zls alla logistica, passando appunto per l’eolico offshore. Sarà quella di oggi l’occasione per passare ad una fase più concreta ed operativa? L’obiettivo sicuramente è questo. Molto dipenderà dalla posizione di Enel, chiamata ad essere chiara su quello che dovrà essere il dopo carbone a Civitavecchia.

