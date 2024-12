LADISPOLI – Difficile comprenderlo per i cittadini ma le perdite idriche, a Ladispoli, durano giorni, settimane. E le proteste aumentano, anche in pieno centro urbano. «Non si capisce come sia possibile – parla il signor Maurizio – che tra via Napoli e via Flavia ci sia una falla evidente sotto la pavimentazione. È da almeno 15 giorni che si perde acqua senza che nessuno intervenga». Praticamente è lo stesso punto riparato già in estate. Simili segnalazioni arrivano da altri quartieri della città. «Credevo che tutta quell’acqua fosse per la pioggia caduta, poi invece mi sono reso conto che la pavimentazione non è asciutta da due settimane, nonostante non piovi da molto. Perché nessuno effettua la riparazione? Quanto costa alla collettività questa fuoriuscita d’acqua», si interroga Giuseppe da via Mosca, nel rione Cerreto.

In passato con la Flavia Servizi, società comunale, incaricata di gestire le emergenza, una perdita veniva riparata il giorno stesso. Evidentemente con Acea invece non è più così.

