LADISPOLI – Una perdita idrica dietro l’altra, le strade del centro fanno acqua da tutte le parti. La gravità su cui però si soffermano i residenti è che ciò avviene negli stessi punti da più di un anno con uno spreco considerevole e assurdo. Emblematico, ad esempio, è il caso di via Napoli all’incrocio con via Flavia. «È la quinta volta da luglio 2023 – testimonia Massimo – che nello stesso punto di fronte ad un’autofficina si crea questa spaccatura con la fuoriuscita di acqua. Non si capisce perché la sistemano, in netto ritardo, magari soltanto dopo una settimana, e poi tutto ritorna come prima». Analoga situazione in via La Spezia, a non molta distanza. «Sembra un ruscello – segnala Flavio, abitante – pur chiamando nessun operaio interviene. Quanta acqua deve andare sprecata? E poi si rovina pure la pavimentazione stradale con la conseguenza che dovrà essere riparata. Quanto spreco». Analogo scenario il mese scorso in via Venezia. Il comune ladispolano non sta a guardare. «Abbiamo nuovamente contattato Acea – spiega Filippo Moretti, consigliere comunale e delegato alle Risorse idriche – il fatto è che se il personale di Acea non ravvisa un’urgenza, cioè un abbassamento di pressione o assenza di acqua alle utenze del circondario, rinviano l'intervento a quando hanno la disponibilità della ditta. Le ditte sono tutte esterne e operano su un territorio vastissimo, decine di comuni». Paradossalmente potrebbe capitare che se una riparazione non riesce in prima battuta, la volta successiva interviene un'altra ditta incaricata da Acea che non sa cosa è stato fatto dalla dita intervenuta per prima. «È un sistema che non funzione ed è evidente, ha dei costi alti e produce danni stradali perché gli interventi fatti da chi non conosce il sistema idrico è causa di scavi il più delle volte molto più ampi di quelli necessari». Già in passato l’amministrazione comunale si era fatta sentire ma a quanto pare i disagi e disservizi per la popolazione non cessano.

