CERVETERI - Non è colpa del maltempo questa volta. A creare la piscina a cielo aperto in via di Zambra, angolo via dei Montarozzi, c’ha pensato una perdita idrica subito segnalata ad Acea. Anche perché a causa della pressione, a quanto pare, il tombino si alza rischiando di causare disagi alla sicurezza stradale. «Speriamo siano tempestivi, su via Armando Diaz vicino piazza San Pietro - scrive un utente social - c'è una perdita da 2 mesi, tra un po' sprofondano anche i palazzi vicini».

