ALLUMIERE - Trekking a 360° domenica ad Allumiere grazie alla grande sinergia fra l'associazione Il Cammino dei Minatori con il comune di Allumiere e con molte associazioni del territorio. Il 14 aprile ad Aprile sarà una giornata intensa e imperdibile con iniziative per tutti i gusti e che sapranno far vivere emozioni intense a tutti i partecipanti. Saranno presenti stand nella centralissima piazza della Repubblica e per tutto il territorio collinare si snoderanno percorsi immersi nella natura allacscoperta del meraviglioso ecosistema collinare e dei luoghi e siti archeologici e storici.

L'Università Agraria di Allumiere sarà presente con uno stand dedicato ai buongustai e a coloro che amano i cibi e i prodotti biologici a km 0. Il presidente Daniele Cimaroli, l'assessore Paolo Travagliati e il delegato Antonio Vela insieme a tutto lo staff dell'ente collinare saranno all'opera durante la manifestazione. L'Agraria proporrà specialità della casa, pasta prodotta con grano Senatore Cappelli coltivato in modo biologico sulle terre dell'Agraria. Saranno accontentati anche i palati di chi non mangia carne: verranno distribuite, infatti, anche specialità vegetariane. Per info 3476974580. Per questa giornata eccezionale il Mak (Museo civico) di Allumiere effettuerà una apertura straordinaria con visite guidate e visite individuali

Nel pomeriggio gli operatori museali terranno un laboratorio gratuito per le famiglie. Per informazioni e prenotazioni 0766967793.

Ad Allumiere l'animale che contraddistingue il territorio e che fa battere i cuori degli allumieraschi sono gli asini e, grazie all'associazione "Country Food Monti della Tolfa", si terrà domenica un imperdibile "Trekking Someggiato" per le vie di Allumiere con visita al museo e pranzo negli stand enogastronomici che saranno presenti.

Per cavalueri e amazzoni è dedicato l'appuntamento "Trekking a cavallo" organizzato dall'associazione "Cavallo Tolfetano" lungo il percorso del castagneto della Camera fino alla piazza di Allumiere. Per info 3473638429.

"Trekking delle Erbe": è invece una passeggiata dedicata a tutti gli amanti delle erbe selvatiche organizzata dall'associazione "La Casa delle Arti". "Un piccolo Trekking ad anello che, però, amo molto. Vi porto alla scoperta delle erbe selvatiche del Cammino dei Minatori - spiega la dottoressa Francesca Stefanelli - alla guida Fernando Brignola; all'affabulazione la sottoscritta. Sarà un percorso di 6 km (con difficoltà E medio/facile). Partenza alle ore 10 da piazza della Repubblica; rientro previsto per le ore 13. Contributo di partecipazione 20 euro; ragazzi sotto i 14 anni gratuito. La quota di partecipazione comprende trekking più un primo piatto a km0 da ritirare presso gli stand dell'evento (Pasta Senatore Cappelli coltivato dalla nostra Università agraria). Per info e prenotazioni 3519638698 mess wapp. Appuntamento imperdibile poi per gli amanti delle due ruote: sarà proposto infatti il "Trekking in MTB": un giro in fuoristrada di 39 km con 900 metri di dislivello. L'evento è promosso dall'Asd "Rafaraiders Trekking". Per info e prenotazioni 3339306368 oppure 3348092707. Per gli amanti del fitness ci sarà "Fit Walk di Primavera: camminata in cuffia a ritmo di musica con esercizi di fitness all'aria aperta a contatto con la natura organizzata dall'Asd Kinesis Lab. "Una camminata in cuffia a ritmo di musica con esercizi di fitness all'aria aperta a contatto con la natura - spiega la docente e coach Ylenia Grosselli - ci farà da cornice il Faggeto trascorreremo una mattinata a contatto con la natura. Prenotazione obbligatoria: disponibilità cuffie limitata"

Per info 3494917606 Ylenia. Per i nostri amici a quattro zampe viene proposto "Trekking a 4 zampe: passeggiata sull'angolo dell'acquedotto traianeo di 11,6 km organizzato da "Zampe in spalla: Dog trekking". Percorso dell'acquedotto traianeo e dell'eremo della ss Trinità di Allumiere. Trekking più pranzo nel borgo nel contesto della festa "Sentieri fioriti". Difficoltà dell'escursione media. Prezzo a persona adulto 20euro (trekking e primo piatto); bambino 0-8 anni 5euro; bambino 8-16 anni 15euro (trekking e primo piatto). Per informazioni e prenotazioni 3394242911 oppure 3917382760. Per le famiglie "Family Trekking", una passeggiata di 10 km (percorso ad anello) sulle tracce del Cammino dei Minatori (anello della Farnesiana) adatto a tutta la famiglia organizzata dall'associazione "Trekkiamo". Si visiteremo il borgo della Farnesiana, la chiesa di Santa Maria Immacolata, Cencelle e Ripa Maiale; durata di quattro ore e mezza. Al termine dell'escursionevpranzo Presso stand Agraria. Contributo 20 euro per gli adulti e 10euro per I bambini. Nella quota è compreso il trekking e il primo piatto. Per l'altra metà del cielo c'è la proposta "Donne in Trekking. Un percorso di Mental Hiking con la dottoressa Alessandra Palieri (camminando con la mente) lungo 10 km a contatto con la natura e permetterà di fare esperienze con le proprie abilità sensoriali e mentali. "Faremo un percorso ad anello di circa 10 km, esplorando il 'Genius loci', l’anima dura della struttura dei percorsi di Mental Hiking che perseguono come meta l’evoluzione dell’individuo, con spirito edificante nel creare reti virtuose tra persone, luoghi, storia e storie. I Mental Hiking sono la risposta alla richiesta di promuovere una nuova modalità di pensare alla propria Salute e alla qualità della vita. I percorsi, pensati nell’ottica di star bene divertendosi, sono studiati per generare un viaggio di trasmutazione dell’intelletto, verso una dimensione di aumentata consapevolezza, caratterizzata dall’equilibrio raggiunto dalla triade corpo-anima-spirito. Il tutto sarà organizzato dalle associazioni "Donne in Trekking" e "La Rosa di Gerico". Per informazioni e prenotazioni 3881704133 o 3313987822.

Per gli amanti dei funghi c'è la proposta "A spasso con la micologa" promossa dall'Associazione Culturale e Naturalistica Bioma di Civitavecchia. Una passeggiata nel Monumento Naturale del Faggeto di Allumiere alla scoperta dell'interazione dei funghi con l'ecosistema. L'esperienza poi proseguirà al Mak con la visita didattica e dimostrazione della produzione di liquidi fermentati. Imperdibile questo laboratorio sulle fermentazioni, un'occasione preziosa per avvicinarsi al bellissimo mondo delle fermentazioni casalinghe, alleate utili e gustose del nostro benessere. Il laboratorio si terrà dalle 15 alle 16: fermentati liquidi, microrganismi e batteri amici, probiotici e lieviti. Nel corso del laboratorio ci sarà la dimostrazione degli starter: granuli, siero, scoby, prodotti di 2 tipi di fermentazione, kefir, kvass, kombuchi, detergente enzimatica, fervida.

Per la prima volta sarà presente anche la Lipu di Civitavecchia e i Monti della Tolfa. Con la Lipu si potrà vivere un'esperienza gratuita di Birdwatching adatta a tutte le età. Per informazioni e prenotazioni 3273455315 oppure scrivere a civitavecchia@lipu.it "Ci siamo quasi - spiegano gli organizzatori di "Sentieri Fioriti" - noi siamo emozionatissimi e non vediamo l'ora di accogliervi e condividere con voi la bellezza dei nostri sentieri fioriti, che in questi giorni sono un quadro impressionista che aspetta solo di essere ammirato. Scegliete il vostro trekking e non mancate. Vi aspettiamo numerosi".