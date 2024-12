TARQUINIA - «Fino all’11 novembre sarà possibile iscriversi ai corsi gratuiti di “Designer del prodotto ceramico” e “Operatore della ceramica artistica 4.0” promossi da CNA Viterbo e Civitavecchia, attraverso Cna Sostenibile in partenariato con il Comune di Tarquinia, tra le città della ceramica”. Lo comunica l’assessore al Commercio e all’artigianato Andreani Andreani. «L’iniziativa ha l’obiettivo di promuovere l’artigianato della ceramica e costituisce un’importante possibilità occupazionale giovanile – prosegue l’assessore Andreani -. Da parte dell’amministrazione c’è quindi pieno sostegno a questi percorsi di formazione specialistica che guardano alla tradizione ma con lo sguardo rivolto all’innovazione e al futuro». Il corso di “Designer del prodotto ceramico” (13 i posti disponibili), si articola in 400 ore, divise tra 200 ore in aula e 200 ore di stage. Al termine del percorso è prevista per ciascun partecipante un’attività di consulenza individualizzata della durata di 15 ore di consulenza per favorirne l’inserimento professionale e la creazione di impresa. Mira a formare una figura professionale specifica che sia in grado di ideare il prodotto ceramico, dal concept alla sua prototipazione, tenendo conto del mercato target e delle potenzialità e possibilità produttive della bottega in cui opera. Una figura, quindi, in grado di coniugare l’utilizzo delle più moderne tecnologie con il rispetto dei canoni della tradizione. Il corso di qualifica per “Operatore della ceramica artistica 4.0” (15 posti disponibili) è di 600 ore e si articola in 400 ore in aula e 200 ore di stage. Al termine del percorso è prevista per ciascun partecipante un’attività di consulenza individualizzata della durata 15 ore, per favorirne l’inserimento professionale e la creazione di impresa. È rivolto a chi vuole ottenere le competenze per diventare un “artigiano della ceramica 4.0”, acquisendo tutto quello che serve per progettare e realizzare manufatti in ceramica, approfondendo sia gli strumenti di disegno e modellazione che le tecniche di decorazione, la preparazione degli impasti e la lavorazione artistica della ceramica.

I corsi sono rivolti ai giovani tra i 18 e i 35 anni, disoccupati o inoccupati, residenti o domiciliati nella regione Lazio. Per il corso di “Designer del prodotto ceramico” è necessario il diploma di scuola media superiore; per quello di “Operatore della ceramica artistica 4.0” occorre il diploma di scuola media inferiore. Le domande d’iscrizione devono essere inviate entro le 17 dell’11 novembre, con raccomandata A/R a Cna Sostenibile srl, via dell’Industria snc, 01100 Viterbo; o via Pec a cnasostenibile@cert.cna.it; o a mano nella sede di Cna Sostenibile dal lunedì al giovedì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17, il venerdì dalle 9 alle 14. ©RIPRODUZIONE RISERVATA