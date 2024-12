TARQUINIA - Svelati ancora nuovi particolari per l’evento che si terrà sabato nel centro storico di Tarquinia. «Sarà ritorno alla tradizione per Piazza delle Erbe e piazza Soderini», annunciano gli organizzatori. «Il 14 settembre per il festival diffuso Le Piazzette, piazza delle Erbe tornerà ad essere il luogo di incontro dei tarquiniesi, quello dove respirare i profumi di tradizione, sentirsi a casa, trascorrere una sera di festa come in famiglia - spiega l’organizzazione - Animata dalle 19:00 alle 20:00 da una accogliente musica di ambiente, ad ora di cena la piazzetta lascerà spazio ai fratelli Bertolli, che con il loro duo faranno cantare tutti con classici intramontabili, vecchi e nuovi, del panorama pop rock nazionale ed estero. Deliziose e con irresistibili rimandi ai sapori di casa le proposte dei locali di piazza: Il Cavatappi avrà come special i tonnarelli all'amatriciana e L'Essenziale servirà guancia di manzo al vino rosso su purè di patate. Vaniglia e Caffè penserà all'aperitivo, con speciali taglieri di pasticceria salata, ed al dopo cena con i cornetti sfornati al momento e le ciambelle, il cui profumo rapirà tutti. Una Piazza delle Erbe, dunque, che si mostrerà in tutto il suo splendore e tornerà ad essere sinonimo di casa per i tarquiniesi. E sempre parlando di momenti amarcord, non poteva mancare "La" piazzetta. Sono passati infatti tanti anni da quando piazza Soderini ospitava una iniziativa estiva basata sulla musica dal vivo, chiamata “La Piazzetta”; ed erano numerosi i tarquiniesi che accorrevano nell’adorabile location a godersi i concertini estivi. Oggi, nel festival diffuso che “ruba il nome” proprio a quell’evento tanto caro nei ricordi cittadini, era logico che ci fosse anche Piazza Soderini. Therra, il locale situato proprio a due passi dalla piazzetta, ha trovato la band ideale per far tornare “i bei tempi andati”: il trio Contestabile-Marincola-Costa, che suonerà musica cantautoriale di grande livello dalle 21:30 alle 23:30. Come piatti speciali, Therra proporrà in abbinamento i supplì al telefono, la patata Therra e la montanarona fritta. Un'esplosione di sonorità rock, in varie sfumature, per altre tre piazzette del festival diffuso. Piazza del Duomo darà vita all'Indie Rock Fest, un evento davvero epico che avrà come fulcro Francis Jupiter: un progetto che nasce dopo 6 anni passati a suonare per le strade e nei locali Londinesi per poi spostarsi in Italia e iniziare un percorso di live frenetico, entusiasmante e coinvolgente. Un mix di indie-pop/rock ricco di energia che unisce sonorità anni 80, inediti e hits internazionali. Il Dot vi abbinerà i signature rocktail rock: quattro drink ispirati a gruppi epici particolarmente significativi di specifiche aree geografiche, come The Doors (America), Pfm (Italia), Rolling Stones (Inghilterra), U2 (Irlanda). Sarà consigliato un dress code indie o rock, per calarsi appieno nel clima da concerto. Via Felice Cavallotti diverrà un salto nel suono vero della musica, quello dei 33 e dei 35 giri, quello della puntina e del giradischi... cose che fanno davvero impazzire i puristi appassionati di musica. Ad una particolarissima consolle un dj passerà dunque canzoni indimenticabili rigorosamente da vinile, per incantare tutti i presenti. Ed il Dilas Grau proporrà in special il mega panino e pinse gourmet davvero stupefacenti, abbinate a birre particolari scelte con cura per voi. Una autentica festa anglosassone sarà invece in via Umberto I, dove i British Invasion faranno cantare a tutta la zona le più belle canzoni inglesi. Pizza Point per l’occasione delizierà tutti con una selezione di irresistibili street food dolci e salati: la pizza street wurstel e patatine, la pizza classica, i fritti ormai famosi, il rotolo alla nutella. E per chi dimostrerà di aver cantato il maggior numero di canzoni pizza alla nutella omaggio! Tutta la zona inoltre sarà in festa: saranno infatti aperti per l’occasione anche Tabacchi e Bombon, Marte Handmade e Mirtilli e Merletti.

