CERVETERI - «Un incubo viaggiare sui treni: ci dividiamo sempre lo spazio con i croceristi». Il mantra sulla fl5 è sempre lo stesso. I poveri pendolari faticano non poco a trovare un posto libero sui convogli regionali. Nonostante da tempo Trenitalia abbia rafforzato la linea Roma-Civitavecchia con due treni in più riservati ai croceristi: “il Civitavecchia Express”. Come ipotizzato alla vigilia però il biglietto continua a costare di più e i turisti, che usano l’app e di certo sono a conoscenza di tutti i prezzi, optano per il convoglio normale risparmiando notevolmente. Così le carrozze si riempiono di passeggeri e già negli scali di Marina di Cerveteri e Ladispoli è “guerra” per un misero posto. Lo testimoniano direttamente lavoratori e studenti sfogandosi sulla pagina Facebook del gruppo riservato al Comitato Pendolari Litoranea Nord. «Già alle 7 del mattino il treno regionale che passa a Marina di Cerveteri e Ladispoli è pieno», sostiene Pietro ma altri pendolari vanno a ruota. «Il treno delle 8.37 da Civitavecchia è già con le persone in piedi, mentre il Civitavecchia Express parte sempre semi vuoto. Trenitalia, che vogliamo fare?», è il commento di Marco. «Devono abbassare il prezzo dell’Express perché a quelle condizioni non è assolutamente conveniente per nessuno», ribadisce Angelo. A volte i treni regionali sono così pieni che sono costretti a rallentare la marcia per far salire tutti con le valigie al seguito. «In settimana il treno da Roma Termini per Pisa Centrale ha accumulato più di 40 minuti di ritardo. Una situazione che si è creata per via dei croceristi», afferma Grazia. Trenitalia al momento ha risposto con 4 convogli in più per i ponti di primavera sulla fl5: da Roma Termini a Civitavecchia (8.42-9.59 e 22.27-23.50) e da Civitavecchia-Roma Termini (10.52-12.18 e 20.13-21.33). Sono stati già attivi il 15 aprile e lo saranno domani, il Primo maggio e anche il 2 giugno. Però la sostanza non cambia e fin quando l’Express resterà a quel costo non tutti i villeggianti ci saliranno su.

©RIPRODUZIONE RISERVATA