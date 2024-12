CERVETERI – Cambio di testimone in opposizione: fuori Anna Lisa Belardinelli, che ha messo sul tavolo le dimissioni dal ruolo di consigliere comunale dopo aver ottenuto un incarico con la Regione, dentro Alessandro Fondate che si era candidato a supporto di Belardinelli con la lista civica “Io sto con Cerveteri nell’ultima tornata amministrativa del 2022. Proprio quest’ultimo ha detto le sue prime parole da consigliere. «Dopo tanto lavoro, riunioni, incontri e soprattutto il contatto con i problemi del territorio in questi anni – afferma Fondate - oggi si entra in consiglio comunale. Per me un vero orgoglio visto che la mia famiglia nel 2023 ha compiuto 100 anni di storia cerveterana. Ringrazio quello che secondo me era e rimane il sindaco che Cerveteri si meritava, quindi grazie ad Annalisa Belardinelli per il l’impegno passato e futuro. Spero solo di essere alla sua altezza portando avanti la voce di tante persone che ci hanno sostenuto. Ora avanti con il nostro programma, perché rispetto ad altri non improvvisiamo ma programmiamo».

Si fa sentire anche Gianluca Paolacci consigliere comunale di centrodestra rivolgendosi a Belardinelli che non tornerà sulla propria decisione per motivi lavorativi. «Grazie per tutto quello che hai fatto, ma sono certo che il tuo supporto sarà ancora determinante per la crescita del tuo gruppo. Sei e rimarrai il nostro leader».

©RIPRODUZIONE RISERVATA