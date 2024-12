LADISPOLI – Una multa pagata due volte ad insaputa dell’utente. Tutto possibile con il prelievo “forzato” della Sap, la società che si occupa delle riscossioni per conto del municipio. A raccontare la disavventura è un cittadino residente a Roma dopo aver ricevuto una contravvenzione nel 2022 sugli stalli blu della frazione di Marina San Nicola. «Sinceramente non ho mai saputo di averla presa – prosegue nel racconto – ma non è nemmeno tanto questo il problema, il fatto è che a distanza di tempo la Sap ha effettuato un prelievo forzoso su due conti correnti bancari per la stesso pignoramento dovuto alla multa sulle strisce blu non pagata». Perciò inspiegabilmente da 187 euro Palazzo Falcone è andato ad incassare 374 euro, praticamente il doppio. Oltre il danno la beffa quando l’altra mattina l’utente si è recato presso gli sportelli comunali per chiedere ulteriori spiegazioni. «Ho girato vari uffici – racconta ancora il malcapitato – e alla fine la Sap mi ha detto che per il recupero della somma dovuta occorre aspettare almeno tre mesi. La ritengo un’ingiustizia. Per un errore loro alla fine paga il cittadino che per un lungo periodo non potrà rientrare dei suoi soldi mentre quando c’è da prenderli sul conto invece ci riescono in un secondo. Gli interessi di mora, le sanzioni, l’aggio applicate in caso di ritardo di pagamento perché non sono ugualmente applicate per il rimborso al cittadino per un clamoroso abbaglio?».

©RIPRODUZIONE RISERVATA