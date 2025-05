CERVETERI - In occasione della Festa della Mamma, un gesto semplice può fare la differenza. Domenica, in Piazza Aldo Moro, torna l’appuntamento con le Azalee della ricerca, l’iniziativa promossa da Fondazione AIRC per raccogliere fondi a sostegno della ricerca sul cancro. Protagonisti della giornata: Bruno e l’Assovoce. Scegliere un’azalea non è solo un modo per celebrare le mamme, ma anche per contribuire concretamente alla lotta contro i tumori femminili. Un’occasione per unire affetto e solidarietà, trasformando un regalo in un messaggio di speranza.

