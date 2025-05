ALLUMIERE - “I biancaroli non potranno votare nel seggio 4 che di solito ©©©veniva allestito nella frazione e dovranno recarsi nel plesso del faggeto dove ci saranno anche gli altri seggi”. A protestare per questa novità sono i consiglieri del PArtito Democratico NIcol Frezza e gli altri membri del Partitio Democratico. “È quasi un anno che il poliambulatorio di Via Civitavecchia è stato spostato a La Bianca, presso i locali dell’ex scuola. Un anno di tempo, quindi, per trovare una soluzione rispetto al luogo in cui poter votare a La Bianca, e invece? - scrivono dal Pd di Allumiere - Come al solito ridotti all’ultimo momento, l’unica soluzione qual è? Non aprire un seggio a La Bianca. Una fortuna che le istituzioni dovrebbero per prime garantire il diritto al voto. Il problema rimane lo stesso: assenza di programmazione e pressappochismo”. I membri del Pd preoccupati per la poca attenzione al rispetto dle diritto al voto. “La cosa più grave - spiegano Frezza e Fracassa - è che in commissione elettorale il sindaco non ha comunicato niente di questo spostamento, insieme si sarebbe potuta trovare un'altra soluzione, ma loro non vogliono collaborazione”.