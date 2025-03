S. MARINELLA – Il Pd locale ha partecipato ad un incontro con i cittadini di Santa Severa, per rispondere alle loro esigenze e raccogliere le proposte. «E’ stata l’occasione – dichiara la segretaria del circolo Lucia Gaglione – per parlare direttamente con l’assessore ai Lavori pubblici Andrea Amanati – dei problemi della frazione che è stata già oggetto di alcuni interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, a partire dall’asfaltatura delle strade, alla potatura degli alberi, fino a una maggiore attenzione nella raccolta dei rifiuti che durante l’affollata stagione estiva necessita di maggiori risorse e controllo. Abbiamo affrontato varie tematiche, tra cui la viabilità e la sicurezza, la cura del verde, le problematiche che riguardano il castello di Santa Severa, la valorizzazione del lungomare Pyrgi e la raccolta differenziata. Alcuni di questi quesiti hanno già trovato delle risposte. L’assessore Amanati ha rassicurato i cittadini che sulla sicurezza e viabilità, l’amministrazione sta già investendo a Santa Severa nella sostituzione dei vecchi semafori con nuovi modelli più avanzati, nella segnaletica che andrà implementata nei punti strategici come nell’area che sarà dedicata all’isola ecologica. Inoltre l’assessore ha già individuato un’area per nuovi parcheggi che risolveranno molte criticità soprattutto in estate”.

