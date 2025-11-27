CIVITAVECCHIA – «Lo scioglimento anticipato dell’amministrazione di Santa Marinella è un fatto grave, che non può essere liquidato come un semplice passaggio politico. La decisione di interrompere il mandato del sindaco Tidei infatti non è avvenuta alla luce del sole, affrontando un dibattito serio in consiglio comunale, come i cittadini avrebbero meritato, ma è avvenuta nelle stanze di un notaio: invece che confrontandosi nelle sedi istituzionali, chi ha firmato ha scelto di sottrarre alla città la chiarezza e la trasparenza».

Così il Partito democratico di Civitavecchia che esprime vicinanza e solidarietà al sindaco Tidei e al circolo Pd di Santa Marinella.

«Questa scelta – afferma Patrizio Pacifico – arriva inoltre in una fase estremamente delicata: i progetti del Pnrr sono nel pieno della loro attuazione. In questo contesto, l’insediamento di un commissario rischia di rallentare percorsi già complessi, mettendo dunque a repentaglio opportunità decisive per la comunità. È difficile non rilevare come l'opposizione e non solo, abbiano privilegiato logiche di convenienza politica invece dell’interesse collettivo. A farne le spese saranno i cittadini, proprio quando sarebbe servito consolidare il lavoro in corso. Il Partito democratico di Civitavecchia esprime vicinanza e solidarietà al sindaco Tidei e al circolo Pd di Santa Marinella. Santa Marinella non può essere riportata indietro».

©RIPRODUZIONE RISERVATA