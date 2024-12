CIVITAVECCHIA – Intervento ieri sera, attorno alle 19.45 da parte dei Vigili del fuoco di Civitavecchia, allertati per un’importante fuga di gas in via delle Boccelle. Arrivati sul posto, gli uomini della Bonifazi, si sono trovati un bombolone di GPL dove, per cause in corso di accertamento, fuoriusciva un ingente quantitativo di gas. Gli uomini della Bonifazi hanno immediatamente approntato un presidio antincendio mentre sono riusciti a bloccare il flusso del Gpl. Successivamente alla chiusura della valvola hanno messo in sicurezza l'area circostante. Sul posto il tecnico della ditta che ha installato il bombolone e che provvederà alla rimozione dello stesso e la Polizia di stato. Non si sono registrati feriti.