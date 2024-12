CIVITAVECCHIA – Paura attorno alle 11.20 in vicolo Ranucci, la traversa che da corso Centocelle porta al Ghetto. Un’esplosione e poi il fumo hanno messo in allarme i tanti che si trovavano a passeggiare per il centro. Subito sul posto i Vigili del fuoco.

Intorno alle 11,20 le persone presenti al Ghetto sono accorse nei pressi della banca, richiamate dal fortissimo rumore proveniente dai vicini giardinetti, causato dall’esplosione.

In realtà sono stati due botti fortissimi a distanza ravvicinata, poi il suono delle sirene. Vigili del fuoco, Polizia e i militari della Guardia di finanza della vicina caserma si sono precipitati sul posto e hanno appurato che all’interno dell’area recintata alcuni scarti di potatura presenti avevano preso fuoco, coinvolgendo le batterie al litio dei contatori del gas installati nella zona.

Una delle batterie è esplosa, un’altra si è solo staccata dal quadro, una terza invece è rimasta intatta. Ci sono volute alcune ore prima di mettere nuovamente in sicurezza la zona. Sul posto anche i tecnici Italgas.