LADISPOLI – Tornano a bruciare le campagne ladispolani dei Monteroni minacciate dalle fiamme per l’ennesima volta. Duro lavoro per vigili del fuoco e protezione civile di Cerveteri, con l’ausilio di un elicottero regionale, per domare l’incendio che ha minacciato anche le abitazioni tra via delle Vigne e via dell’Acquedotto Statua. Avvolte dalle fiamme sterpaglie e gran parte della macchia mediterranea. Gli uomini della Provic etrusca coordinata dal comandante, Renato Bisegni, sono stati impegnati con diverse unità di soccorso, tra cui un modulo da 600 litri e una autobotte da 10mila litri per fronteggiare le fiamme divampate su un terreno per cause in corso di accertamento. Oltre 10 gli ettari completamente inceneriti come stabilito dai vigili del fuoco del distaccamento di Cerenova in azione domenica per buona parte del pomeriggio.

Sale già a sei il numero dei roghi sul litorale nord tra Casetta Mattei, I Terzi, le Due Casette e i Monteroni, frazione già colpita negli ultimi anni. Da capire se dietro ci sia la mano dei piromani, ipotesi altamente probabile considerati i tanti raid. Segnalazioni degli abitanti anche sul fenomeno del forte odore di bruciato durante la sera. Evidentemente i soliti ignoti continuano a dare fuoco alla plastica liberandosi dei rifiuti che altrimenti andrebbero smaltiti in centri specializzati.

