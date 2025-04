PASSOSCURO - Lunedì 24 marzo il Comune di Fiumicino ha iniziato i lavori di smantellamento della corsia ciclabile di Passoscuro, in Via Ghilarza nella parte più a sud del lungomare.

Dopo una prima mobilitazione si è svolto un nuovo incontro – flash mob – presso il ponticello di Passoscuro, cui hanno nuovamente partecipato una cinquantina di cittadini circa ed al quale ha aderito anche Bravetta Runners, che ha organizzato la “10 Kilometri del Litorale” che si è svolta in gran parte sul tracciato della stessa pista ciclabile.

«Premesso che - si legge in una nota a firma “un gruppo di cittadini impegnati” che si sono mobilitati contro lo smantellamento della ciclabile - l’attuale corsia ciclabile di Passoscuro si inserisce nel quadro di un progetto strategico che prevede un collegamento ciclabile su tutto il litorale laziale, che, partendo da Fiumicino, prosegue attraversando gli abitati di Focene, Fregene, Maccarese, Passoscuro, per poi ricollegarsi al tracciato di Marina di San Nicola nel Comune di Ladispoli, per arrivare poi, superando la zona di Torre Paola, fino all’abitato di Marina di Cerveteri.

Gran parte di questo tracciato, seppur in maniera discontinua, è stato già realizzato e, per essere completato, mancano soltanto alcuni tratti di raccordo tra i tronchi già esistenti e la realizzazione dei ponti ciclopedonali necessari per il superamento dei corsi d’acqua tra Focene e Fregene e tra Fregene e Maccarese.

Tanto premesso, qualora l’attuale tracciato della corsia ciclabile fosse quello definitivo, la sua interruzione in corrispondenza del ponticello all’ingresso di Passoscuro sarebbe una contraddizione in termini che potrebbe vanificare la validità dell’intero progetto.

Nel corso dell’incontro si è concordato quindi di convocare, entro il mese di aprile, un incontro aperto con la popolazione e con i rappresentanti delle istituzioni, per chiarire le motivazioni che hanno portato allo smantellamento, anche se parziale, della corsia ciclabile, e, per comprendere se esistono al momento progetti alternativi concreti e rapidamente realizzabili.

L’incontro ha altresì lo scopo di ottenere formali assicurazioni sul mantenimento e ripristino del restante tracciato in direzione nord, attualmente danneggiato, sia dall’incuria che dai recenti interventi di asfaltatura e conseguente cancellazione della segnaletica orizzontale. I cittadini continuano quindi a vegliare sull’operato del Comune di Fiumicino mantenendo alta l’attenzione sugli sviluppi della vicenda».