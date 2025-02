LADISPOLI - Importo raddoppiato sul passo carrabile, ma è solo un errore e il comune di Ladispoli si è anche scusato per questo inconveniente. Gli utenti però continuano a scrivere forse ignari delle comunicazioni precedenti o perché attendono i nuovi conteggi. «Il bollettino dovrà essere pagato a fine mese – segnala una residente – ma non ho ancora ricevuto il nuovo importo». Centinaia e centinaia sarebbero stati i disguidi con i contribuenti che però non dovranno tenere conto della cifra emessa per il pagamento della stessa imposta recapitata a domicilio. La scadenza dei suddetti avvisi era stata prorogata al 28 febbraio con l’ufficio Tributi che avrebbe dovuto già contattare i cittadini i cui avvisi risultano errati e a trasmettere il documento corretto. Se qualcuno avesse già pagato il bollettino inesatto, non perderà i soldi ma al limite l’anticipo servirà a saldare anche il 2026.

