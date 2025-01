LADISPOLI - «Il mio passo carrabile è più alto rispetto allo scorso anno». Sono diverse le segnalazioni degli utenti sugli aumenti della tassa, il Cup.

Ma traquilli: si tratta solo di un errore.

Ad avvisare i cittadini che hanno già ricevuto i bollettini, dell’errore, è stato il Comune.

«A causa di un malfunzionamento del gestionale informatico - spiegano in una nota da palazzo Falcone - alcuni avvisi di pagamento relativi al CUP (nello specifico passi carrabili) anno 2025, spediti in questi giorni, potrebbero riportare importi non corretti. Si informa pertanto che, a causa di tale errore, la scadenza dei suddetti avvisi viene prorogata al 28 febbraio 2025 e che, terminati i dovuti controlli, l'Ufficio Tributi provvederà a contattare i cittadini i cui avvisi risultano errati e a trasmettere il documento corretto. Scusandoci per il disguido si ringrazia per l'attenzione».

