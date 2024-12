ALLUMIERE - Ottimo riscontro ad Allumiere per la "Passeggiata Storica" promossa dalla Delegata alla Cultura, Francesca Scarin riservata agli alunni delle classi terze della Scuola Secondaria di primo grado accompagnati dai loro docenti. L'iniziativa si è svolta qualche giorno fa e ha visto gli studenti dell'Istituto Comprensivo di Tolfa e Allumiere molto interessati e partecipi.

"È stata una giornata molto speciale con i ragazzi delle terze medie che insieme alle loro professoresse hanno aderito alla "Passeggiata Storica" che ho proposto tra le vie del nostro paese, alla scoperta dei tanti nomi legati alla Resistenza che si possono leggere sui marmi - spiega la delegata alla Cultura, Francesca Scarin - abbiamo conosciuto Filippo Turati, la compagna Anna Kuliscioff, i Partigiani di Allumiere, la "Piccola vedetta Lombarda", Antonio Gramsci ed infine Giacomo Matteotti.

Insieme abbiamo ricordato l'ignobile omicidio di Matteotti avvenuto cent'anni fa, grazie anche alla targa che ho voluto installare proprio nella Contrada che lo celebra (un grazie speciale a Vittorio Capolonghi per la targa ed il lavoro eseguito). Ho donato loro il libro dell'amico e scrittore Italo Arcuri (che oggi purtroppo non è potuto venire ma che spiritualmente era con noi) nella speranza che i ragazzi imparino dagli orrori del passato a non ripetere mai più certe atrocità. È stato un momento importante di dialogo, storia e cultura che spero sia uno slancio per un futuro migliore. Grazie a tutti gli studenti, alle pazienti (pure troppo!) professoresse e alla Dirigente Scolastica per aver permesso di concludere l'anno scolastico con questo evento".

