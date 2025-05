SANTA MARINELLA – L’amministrazione comunale, non si fa condizionare da alcuni giudizi negativi esternati dai cittadini sui social, e ha deciso di approvare una delibera che intitola a Papa Francesco la Passeggiata al Mare. “Premesso che Sua Santità Papa Francesco Jorge Mario Bergoglio – si legge nell’atto pubblico - durante il suo pontificato ha rappresentato nel mondo intero i valori della fraternità universale, della pace, della tutela del creato e della giustizia sociale, ispirando milioni di persone di ogni fede e cultura, l’amministrazione comunale intende rendere omaggio alla sua figura intitolandogli un luogo simbolico della città, rappresentativo di tali valori e della vocazione di Santa Marinella a essere città dell’accoglienza e del dialogo. Considerato che è stato individuato quale area da intitolare il tratto di lungomare comunale denominato “Passeggiata al Mare”, che l’area è di proprietà e gestione comunale e che, ai sensi della normativa vigente in materia di toponomastica, è necessaria la preventiva autorizzazione della Prefettura, visto il Decreto del Presidente della Repubblica recante il regolamento anagrafico della popolazione residente, e in particolare l’articolo 41 concernente la toponomastica, nonché le indicazioni del Ministero dell’Interno relative all’intitolazione di aree pubbliche a persone viventi o recentemente decedute, propone l’intitolazione del tratto del lungomare comunale alla memoria di Sua Santità Papa Francesco con la seguente nuova denominazione “Passeggiata Papa Francesco (Jorge Mario Bergoglio)”.

