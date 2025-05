ALLUMIERE - Il meraviglioso Monumento Naturale del Faggeto farà oggi da cornice alla passeggiata del sollievo. Si svolgerà, infatti, stamattina dalle ore 9 alle ore 12 un’escursione al faggeto; l’iniziativa rientra nell’ambito della “Settimana del Sollievo”.

L’evento gratuito e aperto a tutti è organizzato dall’assessora al Servizi Sociali Romina Scocco, insieme alla vicesindaca Marta Stampella, al sindaco Luigi Landi, alla delegata alle Pari Opportunità e vicepresidente del Cammino dei Minatori Alessia Brancaleoni.

L’iniziativa è promossa n collaborazione con l’hospice “Carlo Chenis”, USPT (Uno Spazio Per Te), l’associazione “Il Cammino dei Minatori”, l’associazione “I Colori della Vita”.

Quella di oggi è un’escursione guidata al Faggeto per “ritrovare la nostra essenza in contatto con la natura e con le nostre infinite possibilità”.

L’assessora Romina Scocco spiega: “Per la settimana della del sollievo per la seconda volta consecutiva faremo questa camminata con Augusto Amici e l’associazione “ll Cammino dell’allume” insieme agli altri partner.

Due psicologhe esperte proporranno un tipo di meditazione particolare, una danza interiore che darà un grande benessere a tutti i partecipanti. Alterneremo la passeggiata nel monumento naturale del faggeto con Augusto Amici che ci farà da guida e poi ci saranno dei momenti in cui ci fermeremo in bellissimi angoli del Faggeto dove con le psicologhe faremo una sorta di danza interiore. Per quest’anno abbiamo deciso di partire e poi tornare nella frazione di La Bianca. Il punto di incontro alla partenza sarà nel piazzale antistante la parrocchia Nostra Signora di Lourdes, là dove abbiamo messo due anni fa la “Panchina per il sollievo” inaugurata insieme a Imma Cuomo, la caposala dell’Hospice. Sono molto contenta di riproporre questa iniziativa perché sono dell’idea che il bosco sia una cura palliativa naturale che può dare sollievo.

La natura è un luogo adatto a dare sollievo all’anima, aiuta a ritrovare la pace interiore e a superare i momenti difficili”.

Come sempre il cammino dell’Allume è vicino a qualsiasi iniziativa sociale: “Per questo abbiamo aderito senza esitazione all' iniziativa proposta dall’assessora Romina Scocco per la Giornata Nazionale del Sollievo - spiega la vicepresidente dell’associazione Il Cammino dei Minatori e delegata alle Pari Opportunità, Alessia Brancaleoni - questo è il secondo anno per noi di collaborazione anche con l’hospice. Ogni anno è sempre un’emozione e un orgoglio esserci. E' importante promuovere attraverso la natura il nostro territorio, ma soprattutto la nostra vicinanza a tutti coloro che affrontano con coraggio la sofferenza fisica e morale attraverso la cura del sollievo, perché ognuno può essere d'aiuto all' altro”.

©RIPRODUZIONE RISERVATA