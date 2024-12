FIUMICINO - Le festività pasquali sono orai alle porte e sono in molti che non intendono rinuciare ad una gita fuori porta o ad un viaggio last minute per il weekend.

Per il periodo di Pasqua, fino al 2 aprile, infatti, sono attesi negli aeroporti romani di Fiumicino e Ciampino circa 900 mila passeggeri. Oltre 130mila in media al giorno transiteranno sullo scalo internazionale di Roma Fiumicino, raggiungendo le 140mila presenze nelle giornate di picco.Tra i Paesi europei più richiesti e con maggiori collegamenti troviamo in testa Spagna, Francia e Regno Unito.

Anche i viaggi intercontinentali beneficiano della corposa offerta già intensificata, prima dell’avvio della stagione aeronautica estiva, con maggiori collegamenti per gli Usa ed il Canada: basti pensare che solo per New York sono disponibili, sin da inizio Summer – concomitante con il periodo pasquale – ben 9 partenze giornaliere da Roma.