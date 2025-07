LADISPOLI - Come preannunciato nelle scorse settimane dall’Amministrazione comunale, sono ufficialmente iniziati i lavori di rifacimento del manto stradale a Ladispoli. I primi interventi si concentrano nel quartiere Caerevetus e coinvolgono tre importanti vie: via del Porto, via Torre Perla e via Ruspoli. Si tratta della prima fase di un progetto ampio e articolato di riqualificazione della viabilità cittadina, che si svilupperà lungo tutto il 2025. Un investimento concreto e programmato, che mira a migliorare sicurezza, decoro urbano e qualità della vita per residenti, pendolari e visitatori. Il prossimo importante step è previsto per settembre, quando prenderà il via un nuovo blocco di lavori per un valore complessivo di circa 2 milioni di euro. Questa fase interesserà il Campo Sportivo e la parte bassa del quartiere Cerreto, zone ad alta frequentazione e con criticità viarie note da tempo. Parallelamente inizierà anche il restyling dei marciapiedi nel centro città, con l’obiettivo di migliorarne l’accessibilità e rendere gli spazi pubblici più fruibili e decorosi.In autunno è previsto un ulteriore intervento da oltre 1 milione di euro dedicato alle strade rurali, fondamentali per collegare in modo sicuro ed efficiente le aree periferiche al centro. A seguire, sarà avviata una fase ancora più corposa, dal valore di oltre 3 milioni di euro, che permetterà di completare la riqualificazione viaria urbana nei quartieri di Cerreto, Caerevetus e Cantinaccia, proseguendo con la sistemazione dei marciapiedi.Si tratta di un piano strutturale di grande portata, che punta a risolvere definitivamente i problemi della rete stradale cittadina, migliorando il volto di Ladispoli in modo concreto e duraturo.

