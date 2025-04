SANTA MARINELLA – E’ partita ufficialmente la campagna tesseramento al Partito Democratico per l’anno 2025. Il Pd di Santa Marinella e Santa Severa, a partire da domani, e per le successive settimane, si attiva per organizzare varie iniziative a livello locale per promuovere i rinnovi degli iscritti e le adesioni da parte di simpatizzanti ed elettori. Gli iscritti al circolo possono ritirare la propria tessera direttamente presso la sede di Via Aurelia 317, domani, dalle 15 alle 18 e venerdì dalle 16 alle 18. Nel mese di aprile inoltre sono previste aperture eccezionali per il tesseramento, mercoledì 16 e giovedì 17.

“Il 2024 – dichiara la segretaria del Pd Lucia Gaglione - è stato un anno importante per i tesseramenti, segno del ritorno di un sostegno diffuso e del desiderio di partecipare ad un progetto politico che ha ritrovato entusiasmo e che stiamo cercando di condurre con generosità, impegno e spirito unitario. Non mancherà il nostro impegno sul territorio con incontri e ascolto. Voglio ringraziare il direttivo per l’impegno appassionato che non fa mai mancare, la rappresentanza in consiglio e in Giunta”.

Nelle giornate dedicate al tesseramento, sarà possibile informarsi sul referendum per i quali si voterà l’8 e il 9 giugno. Tra questi, quattro riguardano il mondo del lavoro, l’abrogazione delle norme sui licenziamenti illegittimi voluti dal jobs act, l’eliminazione del tetto massimo per l’indennità da licenziamento nelle piccole imprese, la revisione dei contratti a termine e la rimozione della responsabilità solidale negli appalti. Il quinto quesito punta a dimezzare i tempi di residenza necessari per la richiesta di cittadinanza italiana per gli stranieri maggiorenni extracomunitari, riducendoli da dieci a cinque anni.

