CERVETERI – La gara di solidarietà da una parte per raccogliere più fondi possibili affinché possa tornare in piede il Garden Fruit di Cerenova, bar distrutto da un incendio lo scorso 19 ottobre. Dall’altra la volontà dei gestori di ricambiare la gentilezza della comunità con dei progetti a favore dei bambini e delle famiglie. «Abbiamo deciso – è quanto detto pubblicamente da Matteo Parise, titolare dell’attività incenerita – di destinare alla bonifica dell’area solo una parte dei soldi raccolti. La parte rimanente sarà destinata all’acquisto di nuovi giochi per bambini che inseriremo proprio qui e che potranno essere fruiti gratuitamente. Il tutto naturalmente tramite accordo con il comune di Cerveteri. Noi siamo sempre stati molto vicini al sociale, e quindi questa sarà sicuramente la nostra scelta». A proporre la raccolta l’associazione “Amici della natura”. Solo operazione di bonifica ha un costo elevato. «Ben 40mila euro trattandosi di rifiuti speciali, praticata da una ditta specializzata. E ancora rimane non quantificabile una futura ricostruzione del locale».

©RIPRODUZIONE RISERVATA